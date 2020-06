Il Chia Laguna resort riapre le porte il 26 giugno

12:59

Riaprirà le porte il prossimo 26 giugno il Chia Laguna resort, che ha adeguato i servizi alle nuove normative ed è pronto dalla fine di questo mese a riaprire le porte ai suoi ospiti. Accanto alle novità in termini di sanificazione e di rispetto per le distanze, Chia Laguna presenta anche il restyling dell’Hotel Village, che presenta ampie camere ridisegnate dallo Studio Marco Piva Milano in uno stile ispirato alla natura che crea ambienti accoglienti e luminosi.

“Stiamo completando la messa in sicurezza del nostro resort che si sviluppa su una superficie di 13 ettari, offrendo di per sé ampi spazi, sia all’interno che all’aperto, sia nelle aree comuni che nella privacy della propria camera” spiega Francesco Ascani, g. m. di Chia.



Le spiagge saranno ridisegnate con le giuste distanze tra ombrelloni per garantire privacy e sicurezza; i ristoranti e bar offriranno il distanziamento fra i tavoli previsto dalle normative, e sarà possibile usufruire del servizio di room service nella propria camera per coniugare il massimo della sicurezza alla piacevolezza di un’esperienza gourmet esclusiva.



“Il servizio – aggiunge Ascani - sarà sempre attento e puntuale ma non invasivo; sarà possibile fare escursioni, praticare sport individuali, coccolarsi alla Spa; i miniclub, divisi per fasce d’età, garantiranno l’intrattenimento per i piccoli ospiti del resort; la Piazza sarà ancora il punto d’incontro serale del Chia Laguna, con una proposta soft ed elegante adatta a grandi e piccini”.



Il Chia Laguna ha implementato una serie di protocolli operativi che garantiscono i più elevati standard di sicurezza e tutela della salute degli ospiti e dello staff in ottemperanza alle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e alle normative italiane previste dagli organi competenti.