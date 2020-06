13:39

Nel milanese la ripresa sarà lunga e faticosa, con pochi alberghi aperti e un’estate che si annuncia magra. “Senza la primavera e con la cancellazione di eventi importanti come il Salone del Mobile, sicuramente un quarto del fatturato annuo è perso – testimonia Maurizio Naro, presidente Federalberghi Milano, Lodi, Monza-Brianza -. E da inizio giugno, appena un quarto degli associati ha riaperto i battenti, specialmente tra le grandi strutture che sono rimaste completamente chiuse, oppure hanno reso disponibile solo una porzione di camere”.

La ripresa, si legge su Hotelmag, si fatica ancora a vedere. “Il leisure, quest’estate, probabilmente mancherà del tutto – prevede Maurizio Naro -. E le vie dello shopping patiscono specialmente l’assenza di americani e cinesi. Giugno e luglio di solito sono buoni per il business, ma per ora le grandi aziende, così come banche e assicurazioni, sono ferme. Qualcosa si muove soltanto a livello di singoli professionisti. La speranza è che per settembre e ottobre il Governo sblocchi finalmente il settore delle fiere”.



Quanto al bilancio, tutti hanno richiesto la cassa integrazione. Molto meno successo hanno avuto le richieste di liquidità tramite i fondi di garanzia statali, troppo rigidi dal punto di vista burocratico. Qualcuno ha la tentazione di vendere? “Chi ha l’immobile di proprietà si difende meglio – afferma Naro -, mentre chi paga l’affitto e non ha ottenuto flessibilità sui canoni può, in effetti, cedere il passo”.