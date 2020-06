L’hotel ‘stellare’ a 400 km dalla Terra: ecco le prime immagini

15:43

Tre moduli abitativi e soprattutto una grande finestra panoramica con una vista mozzafiato su un panorama unico: la Terra vista da 400 km di distanza.

Sono queste le caratteristiche del primo hotel spaziale, che sarà assemblato in orbita a partire dal 2024. La struttura, che i suoi costruttori definiscono un ‘modulo commerciale abitabile’, fa parte del progetto di privatizzazione della Stazione Spaziale Internazionale che vede coinvolti quali partner la Nasa e Axiom, azienda produttrice di veicoli e componenti spaziali, che curerà appunto l'assemblaggio della struttura.



Come mostrano le prime immagini diffuse da Business Inside Italia, la struttura sarà costituita da tre moduli - uno centrale, uno per l’equipaggio e uno per i privati - e, una volta finito l’assemblaggio, si aggancerà alla Stazione Spaziale Internazionale.



Ospiterà i turisti spaziali, offrendo loro un’esperienza indimenticabile: trascorrere dieci giorni in orbita a circa 400 km dalla Terra; una location resa ancora più eccezionale dalla gigantesca finestra panoramica.



Una location per pochi eletti, con il portafoglio molto pesante e il fisico adatto a sopportare le 15 settimane di addestramento necessarie per poter fare il viaggio spaziale.



(Immagini AxiomSpace)