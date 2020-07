Turismo nel post-Covid: Unwto e Sommet Education lanciano la Hospitality Challenge Education

12:35

Un’iniziativa che è al tempo stesso un concorso e una mossa solidale per consentire al settore dell’hospitality di poter ripartire dopo il dramma della pandemia. Sommet Education, network di formazione specializzato nell’Hospitality Management insieme all’Unwto lancia ‘Hospitality Challange’, una proposta rivolta a studenti, professionisti, a chi vuole cambiare professione, a chi vuole migliorare la propria carriera, a imprenditori e a start-upper.

Quattro aree di intervento

Ma non solo, l'iniziativa è aperta anche agli attuali studenti di Sommet Education, ad ex-studenti e ai dipendenti degli istituti di Sommet Education, che avranno tempo per iscriversi fino ad agosto presentando progetti incentrati su quattro diverse categorie: viaggi di lusso, beni e servizi; alberghi e attività alberghiere (proprietà di piccole e medie dimensioni, imprese familiari); food & beverage (ristoranti, catering, servizi di delivery e vendita al dettaglio) e smart real estate, ossia attività di piccole e medie dimensioni e imprese familiari.



“È il momento giusto per identificare e attuare nuove idee che rendano il settore dell’ospitalità più inclusivo e sostenibile - commenta il Segretario Generale dell'Unwto, Zurab Pololikashvili - e la Unwto Hospitality Challange nasce proprio con questo obiettivo".



Trenta borse di studio

I progetti, presentabili fino alla fine di agosto, saranno valutati da un comitato internazionale di investitori, imprenditori ed esperti scelti tra i membri, gli affiliati e gli alleati strategici dell’Unwto e da rappresentanti di Sommet Education.



I 30 finalisti potranno utilizzare la borsa di studio per frequentare uno dei 15 programmi in Hospitality, Culinary and Pastry Arts Management (Bachelor, Master, MBA) offerti dagli istituti di formazione di fama internazionale che fanno capo a Sommet Education: Glion Institute of Higher Education (Svizzera e Londra), Les Roches Crans-Montana (Svizzera), Les Roches Marbella (Spagna) e École Ducasse (Francia).



“Offrire borse di studio - spiega Benoit-Etienne Domenget, Chief Executive Officer di Sommet Education - è il nostro contributo per accelerare la ripresa”.

I tre progetti giudicati più innovativi riceveranno anche un finanziamento per sostenere il loro sviluppo iniziale erogato da Eurazeo, uno dei principali gruppi d’investimento al mondo di cui fa parte Sommet.