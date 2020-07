Soneva Fushi, un'isola maldiviana in esclusiva

15:40

Distanziamento sociale estremo ma di lusso. È questa l'idea di Soneva Fushi luxury island resort delle Maldive. Fino al 1º settembre, l'intera isola dell'Oceano Indiano potrà essere richiesta in esclusiva al costo di 100mila dollari per notte, e in ognuna delle ville si potranno ospitare parenti e amici.

Pubblicità

Il costo non comprende eventuali transfer, escursioni e pasti extra. Inclusi invece lo spazio cinema in modalità privé e la cucina internazionale gourmet dei ristoranti del Soneva.

Inutile precisare che anche l'utilizzo delle spiagge è rigorosamente privato.



Come riporta travelmole.com, Soneva monitora continuamente la situazione Covid, pertanto, oltre all'applicazione dei protocolli sanitari, ha deciso di adottare anche una policy di cancellazione flessibile per venire incontro alle esigenze degli ospiti.

G.G.