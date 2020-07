Roma, l’hotel Raphael che ospitò Bettino Craxi vittima del Covid

21:00

Uno degli alberghi che hanno segnato la storia politica italiana potrebbe chiudere per sempre a causa del Covid. L’hotel Raphael di Roma, per anni residenza dell’ex presidente del Consiglio Bettino Craxi, nonché luogo dello storico ‘lancio delle monetine’ che segnò la fine della Prima Repubblica, ha abbassato le serrande all’inizio dell’emergenza e potrebbe non tornare operativo.

“Siamo chiusi da marzo a causa del Covid e riapriremo a settembre, o quantomeno ci speriamo”, ha dichiarato quasi rassegnato il titolare della struttura Roberto Vannoni al Corriere.it.



L’albergo paga il blocco degli arrivi dai Paesi extra Ue, in particolare il divieto imposto agli Usa. “La nostra clientela – ha spiegato Vannoni – è soprattutto americana”.



Nella sua storia, oltre ad aver ospitato il leader del Partito Socialista Italiano, l’albergo ha ospitato diverse celebrità brasiliane. Al pianoforte del Raphael il celebre musicista e compositore Antônio Carlos Jobim ha composto la sua celebre ‘Aguas de marco’.