Messico: a dicembre aprirà il Planet Hollywood di Cancun

17:30

Planet Hollywood Hotels and Resorts ha annunciato una nuova apertura: il prossimo 15 dicembre 2020 sarà inaugurato in Messico il Planet Hollywood Beach Resort Cancun, sulla spiaggia di Costa Mujeres.

Fascino cinematografico quello che si respirerà al suo interno: stando a quanto riporta TravelPulse, tra 898 lussuose suite e più di 10 punti di ristoro la struttura sarà in grado di assicurare agli ospiti una vacanza all-inclusive. Il resort disporrà anche dell'Adult Scene, un'esclusiva area adults only. Ad arricchire il soggiorno saranno inoltre servizi come il Personal Agent, lo Stars Kids Club, il simulatore di surf FlowRider e ancora il centro fitness PUMPED, la PH Spa & Beauty Bar, il Fix Juice Bar, un cinema e tanto altro. L. F.