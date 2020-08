Dl agosto, il Mef: “Cancellata la seconda rata Imu per hotel e stabilimenti”

14:25

Il Dl Agosto cancella la seconda rata Imu su strutture turistico ricettive, alberghi, campeggi e stabilimenti. È quanto annunciato dal sottosegretario al ministero dell’Economia e delle Finanze, Alessio Mattia Villarosa.

“La norma - ha spiegato in una nota, secondo quanto riportato dal Sole 24ore - estende la stessa misura a fiere, cinema e teatri, a condizione che i proprietari siano i gestori delle attività. In questo caso la misura è prevista anche per il 2021 e per il 2022”.



Inoltre, a fronte dell’intervento, “compensiamo - ha aggiunto il sottosegretario al Mef - le minori entrate dei comuni con un ristoro”. S. P.