Meliá, Barceló e Riu controcorrente: “Non chiudiamo alle Baleari”

11:36

Le grandi catene alberghiere spagnole non ci stanno e, nonostante il ventilato blocco dei flussi da Germania e Gran Bretagna alle Baleari, non vogliono chiudere i battenti dei propri hotel.

Secondo quanto riportato da Preferente, brand del calibro di Meliá, Barceló e Riu si preparano ad andare per la loro strada nella convinzione che la domanda non mancherà anche dalla prossima settimana, facendo poi ulteriori valutazioni in seguito.



Attuamente Melià ha in funzione 15 strutture sulle 48 del suo portfolio, mentre Riu ha tenuto in stand by solo un complesso su sei. Più cauto tra i tre resta Barceló, che si riserva una decisione in questi giorni.