Umbria, bando a sostegno delle imprese ricettive

13:25

Grazie alle costanti richieste di Federalberghi Umbria, la Giunta regionale ha pubblicato un bando di finanziamento per il sostegno al capitale circolante delle imprese ricettive colpite dal crollo di presenze e fatturato in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19 e per sostenere l’attività di promo-commercializzazione del comparto. La dotazione finanziaria, si legge su Hotelmag, è pari a 3 milioni e 900mila euro, e le risorse stanziate saranno ripartite per il 70% alle imprese ricettive alberghiere e residenze d’epoca e il 30% alle imprese ricettive extralberghiere e all’aria aperta.

Il Bando è rivolto alle attività ricettive svolte in forma imprenditoriale e iscritte alla Camera di Commercio di Perugia o di Terni aventi un’unità locale in Umbria.



Possono accedere alle agevolazioni previste dal Bando le imprese ricettive che abbiano avuto una diminuzione del fatturato di almeno il 30%

relativamente al periodo 1/3/2020-30/6/2020 rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2019 o dell’esercizio 2018 nel caso in cui nel 2019 l’impresa sia stata interessata da un periodo di sospensione dell’attività per lavori di ristrutturazione o per motivi non dipendenti da scelte imprenditoriali. La presentazione della domanda può essere effettuata entro il 4 settembre 2020 sul sito bandi della Regione Umbria.



A seguito dell’emergenza Covid-19 Federalberghi Umbria si era mossa fin da subito nei confronti delle istituzioni per sottolineare le difficoltà specifiche del settore ricettivo turistico, evidenziando la necessità di interventi mirati per far fronte alle difficoltà economiche che il turismo avrebbe avuto per un lasso di tempo superiore rispetto agli altri settori economici e con effetti negativi su tutto l’indotto.