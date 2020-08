Tokyo si rinnova nel segno del design alberghiero con tre nuove aperture

11:09

Tre nuove aperture alberghiere a Tokyo, tutte di hotel di design.

Pubblicità

L’Ac Hotel Tokyo Ginza by Marriott si trova nel quartiere di Ginza: inaugurato in luglio, propone un design contemporaneo ed elegante, unito a servizi di alta qualità e spazi confortevoli. All’interno due ristoranti, che offrono un ottimo compromesso tra cucina giapponese ed europea: Ac Kitchen e Acc Lounge. Inoltre, alla sera si può godere del panorama di Ginza in notturna dalle camere.



Di recente apertura è anche l’hotel Siro, che sempre da luglio dà il benvenuto ai turisti nella zona di Ikebukuro. Progettata da un gruppo di tre designer, la struttura è integrata nel contesto urbano e presenta degli elementi distintivi originali, dalla scalinata esterna all’area glamping sul rooftop dell’hotel.



Infine, in novembre sarà la volta dell’apertura del Gate Hotel Ryogoku by Hulic della compagnia giapponese Hulic Hotel Management. Situato nell’area storica di Ryogoku, l’hotel rappresenta una sorta di interconnessione tra la vita della metropoli e il fiume Sumida, che scorre in questa zona.

Le camere offrono una serie di comfort, dai pigiami in tessuto di garza alle amenities del brand GemiD, brand giapponese che utilizza ingredienti completamente naturali. Completano l’offerta i due ristoranti Anchor e Terrace&Lounge, da cui si può godere la vista sul fiume.