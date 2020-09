Corte Ue: “Legittimo obbligo autorizzazione attività b&b”

13:23

Una normativa nazionale che assoggetta ad autorizzazione la locazione, esercitata in maniera reiterata, di un locale destinato ad abitazione per brevi periodi a una clientela di passaggio, che non vi elegga domicilio, “è conforme al diritto dell’Unione”. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue con una sentenza, come riporta Hotelmag.

Nella fattispecie, il caso riguarda – come riporta Ansa – le società Cali Apartments Sci e Hx, entrambi proprietarie di un monolocale a Parigi, che avevano affittato, in modo reiterato, tramite internet, per brevi periodi, a utenti di passaggio senza autorizzazione delle autorità locali. Entrambi sono quindi state condannate dalla Corte d’Appello di Parigi, in base alla normativa francese, al pagamento di una multa e al ripristino dell’uso abitativo dei beni.



Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea “la lotta contro la scarsità di alloggi destinati alla locazione di lunga durata costituisce un motivo imperativo di interesse generale che giustifica una siffatta normativa nazionale”.



Foto: Fonte – Cour de justice de l’Union européenne