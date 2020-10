La corsa di Four Seasons: new entry a Madrid, San Francisco e Tokyo

14:43

La pandemia non sta frenando lo sviluppo di Four Seasons Hotel and Resorts che, anzi, prosegue nel suo piano di espansione in Europa e nel resto del mondo lanciando un segnale di positività per il settore turistico internazionale.

Il gruppo ha infatti appena debuttato a Madrid con Four Seasons Hotel and Private Residences Madrid, una struttura upper level nel cuore della capitale, tra la Puerta del Sol e il Barrio de las Letras, a pochi passi da Kilómetro Cero, il punto centrale dell'intero Paese. Il complesso include l’hotel 5 stelle e 22 residenze private, risultato della ristrutturazione e valorizzazione di sette edifici storici.



"Four Seasons Hotel Madrid - racconta Christian Clerc, Presidente, Global Operations, Four Seasons Hotels and Resorts - è iniziato otto anni fa con un piano visionario del nostro partner e proprietario Ohl per dare nuova vita a sette importanti edifici storici nel cuore di Madrid. Insieme a Mohari Hospitality, secondo recente partner, il risultato è un'esperienza di lusso moderna in una proprietà magnificamente restaurata: il debutto perfetto per Four Seasons in Spagna".



L'esperienza del lusso

Le 200 tra camere e suite includono la Suite Royal, unica nel suo genere: forma triangolare, soffitti a doppia altezza e numerosi dettagli storici. Ma non solo: l’hotel mette a disposizione dei suoi ospiti un rooftop accessibile al pubblico per la prima volta, con panorama su Madrid, e la spa più grande della città, un vero e proprio rifugio wellness su 4 livelli, con piscina interna illuminata da luce naturale e terrazza solarium affacciata sui tetti della capitale spagnola. Il f&b di alto livello è supervisionato dallo chef Dani Garcia, 3 stelle Michelin.



“Nonostante le difficili circostanze - aggiunge Mark Scheinberg, fondatore di Mohari Hospitality, co-proprietario dal 2017 di Four Seasons Madrid - siamo sicuri che il Centro Canalejas, con i suoi edifici storici splendidamente restaurati, diventerà rapidamente il place to be per la città di Madrid e una seconda casa per gli ospiti locali e internazionali".



Usa e Giappone

Ma l’espansione del gruppo non termina con Madrid. Aprirà infatti il primo ottobre il nuovo Four Seasons Hotel San Francisco at Embarcadero, la seconda proprietà del marchio in città nel Financial District, a pochi passi dalle principali attività commerciali.



Ha invece aperto i battenti il 1 settembre il Four Seasons Hotel Tokyo at Otemachi, che si trova nel quartiere più antico della capitale giapponese, a pochi passi dal Palazzo Imperiale. Il nuovissimo hotel completamente moderno rappresenta il secondo Four Seasons della città.