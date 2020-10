Milano Verticale Una Esperienze aprirà nel 2021

19:30

Sarà inaugurato nella primavera 2021 Milano Verticale Una Esperienze, nuovo fiore all'occhiello della collezione Esperienze del Gruppo Una. "L'apertura è fissata tra fine marzo e aprile - conferma il d.g. Fabrizio Gaggio (nella foto) - e vogliamo che sia un hotel aperto alla città e con un posizionamento nella fascia alta di mercato".

Con 173 camere, quattro penthouse che insieme possono formare un'unica grande suite da 800 metri quadri, tre poli ristorativi gestiti dallo chef stellato Enrico Bertolino, cinque sale convegni, un ampio giardino, terrazze per gli eventi e una piazza antistante libera per "rapporti con il mondo della moda, dell'automotive e del design", la struttura rende omaggio a Milano con riferimenti nell'architettura a Gio Ponti.



Grazie alla sua posizione in zona Corso Como, nel cuore di Porta Nuova, "beneficeremo dell'area corporate legata a Piazza Gae Aulenti, vicino alla futura sede del gruppo Unipol". O. D.