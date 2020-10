Le cifre di BWH Hotel Group: 14 new entry e mille camere in più

09:19

Sono 14 i nuovi hotel che, da inizio 2020, sono andati ad arricchire il portfolio di BWH Hotel Group. Una cifra che aggiunge 1000 nuove camere al gruppo, mentre nel solo periodo da maggio a ottobre hanno optato per il brand sette strutture.

Gli alberghi che saranno attivati sui sistemi del Gruppo a partire dalle prossime settimane sono: Europalace Hotel a Monfalcone, Hotel Casena dei Colli a Palermo, Hotel Sirio a Medolago – Bergamo, Hotel Poledrinia a Foligno – Perugia, Blue Dream Hotel a Monselice – Padova e Blu Riviera a Castelsardo – Sassari. Hotel Cristallo Relais, Sure Hotel Collection by Best Western a Tivoli – Roma (nella foto) è già prenotabile sui sistemi BWH.



La preparazione della nuova stagione

Tra le new entry anche il Blu Riviera a Castelsardo, che ha attuato un radicale restyling e sta già lavorando con gli staff del gruppo in preparazione della prossima stagione.



Per la ripartenza dalla primavera il gruppo mette a disposizione degli imprenditori ‘Special Protection’ e l’assicurazione sanitaria ‘Stay Safe’, che hanno l’obiettivo di per assicurare la permanenza in sicurezza dello staff e degli ospiti per tutta la durata del soggiorno.