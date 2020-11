Palladium riapre le strutture in Repubblica Dominicana

11:27

Palladium si appresta a ripartire in Repubblica Dominicana. Domani, 19 novembre, il gruppo alberghiero riaprirà ai turisti quattro strutture: il Grand Palladium Palace Resort, Spa & Casino; il Grand Palladium Bávaro Suites Resort & Spa; il Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa e il TRS Turquesa Hotel.

A queste farà seguito, il prossimo 4 dicembre, il TRS Cap Cana Hotel.



Con la riapertura dei cinque alberghi di Punta Cana, il gruppo spera di “ricevere i clienti durante le vacanze di Natale e Capodanno”, si legge su hosteltur.com.



Per garantire una vacanza in sicurezza, Palladium Hotel Group ha lanciato di recente la copertura assicurativa ‘Stay Safe Plus’, che garantisce agli ospiti protezione in caso di “qualsiasi imprevisto dovuto all’attuale emergenza sanitaria”.