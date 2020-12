Gruppo Una partner della Fortitudo Bologna

13:35

Gruppo Una si rivolge nuovamente al mondo dello sport italiano. Per la stagione 2020/21 il Gruppo ha chiuso un accordo con Fortitudo Pallacanestro Bologna 103, importante formazione del campionato italiano di Serie A, promuovendo la collezione UnaHotels come official hospitality partner Fortitudo: la collaborazione porterà la catena alberghiera a mettere a disposizione i propri quattro hotel del capoluogo emiliano per ospitare le squadre avversarie nelle partite casalinghe della Lba e della Basketball Champions League e come location privilegiate per gli eventi della squadra bolognese.

Con questa nuova operazione, si legge su Hotelmag, Gruppo Una conferma il suo supporto all’attività sportiva come espressione di valori sani, di sacrificio e impegno ed esprime la volontà di sostenere le eccellenze territoriali, soprattutto nelle aree dove è presente con strutture alberghiere. In particolare, nel capoluogo emiliano la catena annovera gli Unahotels Bologna Centro, Bologna Fiera e San Vitale Bologna e l’Unaway Congress Hotel Bologna San Lazzaro.