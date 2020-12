Radisson raddoppia l’offerta dei serviced apartments

11:54

Raddoppiare l’offerta extended stay di alloggi in formula serviced apartments. Questo l’obiettivo che Radisson Hotel Group si propone di raggiungere nell’aerea Emea entro i prossimi 5 anni.

Ad oggi, questo tipo di offerta rappresenta circa il 10% del portafoglio Emea del Gruppo con 45 immobili e oltre 5.400 unità in funzione e in fase di sviluppo. Nei prossimi anni il Gruppo prevede di aprire nuove unità in formula serviced apartments in Germania, a Parigi, Amsterdam, Dubai, Istanbul, Larnaca, Cortina, Il Cairo, Riyadh. “Per molti anni abbiamo studiato la crescente domanda per la tipologia di alloggio in serviced apartments e in generale per le formule di extended stay e ne abbiamo osservato le grosse potenzialità in termini di rischiosità commisurato all’investimento e il notevole potenziale di crescita – spiega in una nota Elie Younes, executive vice president e chief development officer di Radisson Hotel Group -. Data la sua rilevanza per l'attuale clima economico, questa proposta di valore è stata recentemente definita nell’ambito del nostro portafoglio, mettendo a punto una offerta che segua un concetto olistico con più opportunità per i nostri investitori e più possibilità per i nostri ospiti”.



Il piano prevede così il raddoppio dell’offerta in funzione entro il 2025, integrando appartamenti nelle strutture alberghiere o prevedendo lo sviluppo di questo tipo di alloggi come progetti autonomi.



Questi appartamenti saranno sviluppati come un’estensione del marchio dei brand del portfolio del Gruppo Radisson Hotel con l'obiettivo di soddisfare i diversi segmenti del mercato che si estendono dalla tipologia midscale fino al luxury.