Misure di sostegno per le imprese, la nuova guida di Federalberghi

I provvedimenti volti a fronteggiare l’epidemia di coronavirus hanno definito regimi di aiuto che possono rivestire rilevante interesse per le strutture turistico ricettive e per gli stabilimenti termali. Federalberghi, dopo aver promosso la definizione di tali misure, si legge su Hotelmag, ha realizzato una guida rapida che ne illustra sinteticamente i contenuti: “Misure di sostegno per le imprese turistico-ricettive e termali” è il titolo della nuova Guida rapida rilasciata il 22 dicembre 2020. Di seguito, le principali misure riassunte nella pubblicazione.

Esenzione Imu 2020/2021;



Credito d’imposta canoni locazione e affitto d’azienda;



Esonero versamento Irap;



Soppressione clausole di salvaguardia in materia di Iva;



Proroga secondo acconto imposte sui redditi;



Sospensione versamento contributi;



Contributo a fondo perduto – 1;



Contributo a fondo perduto – 2;



Contributo a fondo perdute – 3;



Contributo per la filiera della ristorazione;



Contributo per attività economiche centri storici e comuni in cui sono presenti santuari;



Esenzione Tosap imprese di somministrazione al pubblico;



Fondo nuove competenze;



Moratoria sui crediti per le pmi;



Finanziamenti per le pmi;



Rivalutazione beni d’impresa;



Sospensione temporanea ammortamenti;



Credito d’imposta riqualificazione strutture ricettive termali;



Detrazione per riqualificazione energetica e Bonus facciate;



Integrazione salariale;



Esonero contributivo per datori che non ricorrono all’integrazione salariale;



Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato;



Esonero contributivo per assunzioni stagionali;



Accoglienza sicura;



Bonus Vacanze;



Misure adottate a livello territoriale;



Aiuti di stato.