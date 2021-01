Apre il St. Regis Cairo, nuovo top level per l'Egitto

17:04

Marriott International ha annunciato l’apertura del St. Regis Cairo. La struttura, a lungo attesa, è situata all'estremità nord della corniche sulle rive del Nilo, e si articola su 39 piani con una struttura creata da Michael Graves.

Sono 286 le camere e suite riccamente arredate e 80 gli appartamenti luxury messi a disposizione dalla struttura, già attesa per il 2019 e poi fermata dalla pandemia.



“L'Egitto è stato storicamente uno dei nostri mercati chiave e strategicamente significativo per la nostra crescita - dice Satya Anand, presidente per Europa, Medio Oriente e Africa, Marriott International -. Il St. Regis Cairo è un'entusiasmante aggiunta al nostro portafoglio di marchi in rapida crescita ed è destinato a elevare il panorama dell'ospitalità di lusso del Cairo con il suo design straordinario, un servizio di alto livello e un’offerta food articolata che punta all’eccellenza".