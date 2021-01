Marriott, 100 aperture in Asia nel 2021

19:30

Per il 2021, Marriott International punta sull'area Asia-Pacific. Sebbene la pandemia abbia avuto un impatto fortemente negativo sul turismo, il gruppo alberghiero crede nel potenziale di questa regione e programma l'apertura di 100 strutture. Si prevede così il debutto di nuovi brand, tra cui il The Luxury Collection in Australia con il The Tasman a Hobart, o ancora il W Hotels a Osaka, in Giappone, o il Ritz-Carlton alle Maldive.

Un traguardo importante sarà l'apertura del 400º hotel in Cina e del 50º a Shanghai quando in primavera si taglierà il nostro del JW Marriott Shanghai Fengxian.



Come riporta travelmole.com, Marriott guarda a una crescita sul lungo termine, anche a fronte di un 2020 che ha visto 75 new entry nella stessa regione. G. G.