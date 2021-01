Marriott: a Zermatt il primo ski resort firmato The Ritz-Carlton

15:08

Marriott International ha scelto la Svizzera per il primo ski resort firmato Ritz-Carlton in Europa. La nuova struttura di 69 camere, la cui apertura è prevista per il 2026, sorgerà a Zermatt e sarà il secondo Ritz-Carlton in Svizzera, affiancando The Ritz-Carlton Hotel de la Paix, Ginevra.

Per la definizione del ptrogetto Marriott International ha firmato un accordo con Mario Julen, alpinista, albergatore e proprietario della società di sviluppo immobiliare Matterhorn Peak AG. “La firma di questo accordo - spiega Satya Anand, presidente di Marriott International Europa, Medio Oriente e Africa - riflette l’incremento della domanda nei confronti dei nostri brand di lusso in Europa, Medioriente e Africa".



Le caratteristiche del resort

The Ritz-Carlton, Zermatt, sarà progettato dallo studio parigino AW² guidato dagli architetti Reda Amalou e Stéphanie Ledoux: il design architettonico e degli interni presenterà le caratteristiche del classico chalet di montagna rivisitate in chiave luxury, offrendo una vista unica sul Cervino sia dalle camere, che dai ristoranti.



Il progetto prevede due ristoranti e due bar, una terrazza esterna per pranzi all'aperto e una sala da pranzo privata. Gli ospiti avranno inoltre accesso privilegiato alle piste da sci e ad un centro benessere con palestra e piscine interne ed esterne. Il resort ospiterà anche sale per riunioni ed eventi.