Marriott amplia il portfolio di Bonvoy, ecco le new entry

13:29

Marriott International non rallenta il piano di sviluppo della collezione Marriott Bonvoy, il cui portfolio include strutture che si rivolgono a viaggiatori orientati a soggiorni lunghi, che prediligono un servizio semplice e caloroso a un prezzo competitivo.

La collezione si amplia includendo alcune destinazioni leisure in Europa e negli Emirati Arabi. Qui è stato aperto lo scorso marzo Residence Inn Al Jaddaf, che segna l'ingresso del brand negli Emirati Arabi Uniti. Situato in un quartiere con vista spettacolare sul Burj Khalifa, l'hotel – con 134 suite residenziali adatte a soggiorni prolungati - dispone di studios, suite con una o due camere e suite duplex con tre camere, tutte dotate di cucine, bagni, zone notte e spazi separati per vivere e lavorare.



Le aperture europee

Sempre lo scorso mese è stato inaugurato il nuovo hotel che segna il debutto di AC Hotels a Tenerife. La struttura, nel quartiere storico di Santa Cruz, è situata di fronte alla marina e circondata da numerose boutique e si trova a pochi minuti a piedi dai principali siti culturali, tra cui il Castillo de San Cristobal e il Museo Municipal de Bellas Artes. Ha 83 camere con un design elegante e funzionale e una grande cura degli arredi interni.



Riaprirà invece a maggio in Portogallo il Four Points by Sheraton Sesimbra, nella baia di Sesimbra, a soli 32 km a Sud di Lisbona. Primo hotel del brand Four Points in Portogallo, si trova su una collina con vista sull'Oceano Atlantico e a pochi passi dalla spiaggia di Ouro.



Sempre a Lisbona sta per aprire il Moxy Lisbon City, 136 camere nel centro della città. L’hotel si trova in cima all'Avenida Duque de Loulé, a pochi passi dalla Avenida da Liberdade, rinomata destinazione per lo shopping. Offre prezzi accessibili senza rinunciare allo stile: le camere sono accoglienti ed eleganti, mentre gli interni fondono le tradizioni portoghesi con la moderna street art. Tra i plus il check-in al bar e un cocktail di benvenuto all'arrivo. Il rooftop ospita una scenografica piscina di 15 metri e vanta una vista panoramica spettacolare sui tetti della città.



Passando dal Sud al Nord del continente, in Norvegia aprirà a maggio il Moxy Bergen, che si affaccia sulla costa e offre una vista sul famoso fiordo norvegese. Il design dell'hotel è ispirato alla destinazione: l'esterno è arricchito da elementi che ricordano le onde, mentre all'interno il tavolo centrale è illuminato da lampade a sfera a forma di ancora e decorazioni in corda, che ricordano la storia del porto locale. Ognuna delle 199 camere offre una vista sui fiordi o sulle montagne.



Altra new entry Moxy è quella di Bordeaux, la cui apertura è prevista sempre il prossimo mese. L'hotel, a basso consumo energetico, accoglierà gli ospiti in 133 camere di cui 128 standard e 5 camere di 24 metri quadrati con terrazza sul tetto con vista sul porto marittimo.