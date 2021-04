Riapre l’Helvetia & Bristol di Firenze con 25 nuove camere e suite

16:05

Con 25 sorprendenti nuove camere e suite l’Helvetia & Bristol del gruppo Starhotels torna a riaprire le sue porte a Firenze dal prossimo 30 aprile.

L’albergo è stato oggetto di un’opera di ristrutturazione che ha permesso di ampliare la struttura nell’edificio adiacente la struttura storica, in precedenza sede del Banco di Roma, che oggi ospita le nuove suite opera della designer Anouska Hempel, al suo primo lavoro nell’hotellerie italiana.



Il progetto esprime l’anima autentica della città ed il ‘sense of place’ creando una connessione intima con il territorio, grazie alle realizzazioni di eccellenti artigiani locali che arricchiscono l’hotel con specchi, cristalli, preziosi tessuti, lanterne e letti a baldacchino in ferro battuto su disegno originale.



Mentre le nuove camere e suites saranno svelate con la riapertura dell’hotel prevista il 30 aprile, tutte le altre novità dell'Helvetia & Bristol di Firenze saranno presentate nel corso delle prossime settimane. Tra queste sono molto attese l’avvio della nuova proposta di ristorazione che coinvolgerà diversi spazi dell’hotel e, a seguire, il lancio di una Spa inedita che sorgerà dove un tempo c’erano le antiche Terme Romane.