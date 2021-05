Shangri-La presenta 'Fam.ily', il nuovo brand per famiglie

16:33

Shangri-La, catena asiatica dell'hospitality di lusso, presenta il suo nuovo brand. Si chiama 'Fam.ily' e, come si intuisce dal nome, si rivolge a un target famiglie. La volontà di creare un prodotto per questo segmento riflette la cultura della famiglia tipica dell'Asia, peraltro da sempre nelle attenzioni di Shangri-La.

Il pubblico a cui le strutture saranno destinate è multigenerazionale proprio per andare incontro alle esigenze e ai desideri di genitori e figli, pensando a una serie di esperienze per tenerli uniti.



Come riporta travelmole.com, il progetto partirà in 4 proprietà in Cina durante l'estate e include suite tematiche disegnate apposta per gruppi di persone di età diverse. G. G.