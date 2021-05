Palladium, un polo di lusso all-inclusive in Sicilia

12:45

Palladium Hotel Group punta due nuove bandierine sulla Sicilia. Il gruppo apre oggi due cinque stelle nelle vicinanze di Cefalù (Palermo) sotto insegne Grand Palladium Hotels & Resorts.

Le due strutture, che prendono il nome Grand Palladium Garden Beach Resort & Spa e Grand Palladium Sicilia Resort & Spa, compongono il primo polo di lusso con formula all-inclusive della regione.



Realizzati nell’ambito di una joint venture con il gruppo Azora, gli hotel sorgono a Campofelice di Roccella, a 50 minuti da Palermo e dall’aeroporto di Punta Raisi.



Un polo a 5 stelle

Il complesso a 5 stelle sarà pienamente operativo entro l’inizio dell’estate, con 469 camere e suite progettate per tutti i tipi di viaggiatori: coppie, famiglie e gruppi.



Entrambi gli hotel, Grand Palladium Garden Beach Resort & Spa e Grand Palladium Sicilia Resort & Spa, dispongono di tutti i servizi del marchio Grand Palladium Hotels & Resorts, incluso il programma Infinite Indulgence®, che offre un pacchetto all-inclusive premium e illimitato. Con questa formula, gli ospiti possono sfruttare il programma Dine Around per gustare i piatti dei 6 bar ospitati dai resort, un ristorante di specialità locali con show cooking, La Sicania, e 3 ristoranti à la carte: Portofino, sia a buffet che à la carte; la steakhouse El Dorado; l’asiatico Chang Thai.



Il complesso includerà anche 4 piscine (una specifica per bambini) e 3 miniclub (Baby Club, per i piccoli di età compresa tra i 6 mesi e 3 anni; Mini Club per bambini di età compresa tra i 4 e 9; Junior Club per ragazzi dai 10 ai 16 anni), nonché un programma completo di attività e spettacoli dal vivo a cura del gruppo Pop - People of Palladium. E ancora spazi polifunzionali interni ed esterni per conferenze, cene di gala ed eventi aziendali; e spiaggia con accesso diretto da entrambi i resort.



La signature Spa Zentropia Palladium Spa & Wellness offre un'area di idroterapia all'avanguardia con bagno turco, sauna secca e umida, zona relax, vasche idromassaggio calde e fredde e doccia emozionale, numerose cabine per trattamenti estetici e spa per viso e corpo, una palestra con le ultime tecnologie.



Protocollo sanitario

Tutti gli hotel del gruppo adottano un rigoroso protocollo di sicurezza igienico-sanitaria, certificato con Sgs. E, come nel resto delle strutture Palladium Hotel Group, gli ospiti hanno a disposizione un servizio on demand che consente loro di effettuare i test Cvid, nonché la successiva analisi e consegna dei risultati (test antigenico con risultati in meno di un'ora e test Pcr con risultati in meno di 24 ore, effettuati all'interno delle strutture del resort da un laboratorio designato).