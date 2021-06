Riapre domani il Pullman Timi Ama Sardegna: estate tra lusso e benessere

21:00

Riaprirà domani il Pullman Timi Ama Sardegna. La struttura di lusso immersa nell’area marina protetta di Capo Carbonara (Villasimius) inaugurerà la stagione estiva, offrendo soggiorni pensati per gli amanti dello sport e del wellness.

Pubblicità

L'offerta sportiva include attività quali tennis, aerial dance, beach volley, paddle yoga, e soluzioni pensate per i bambini.



Nella Thalasso & Spa, invece, sono numerosi i trattamenti rilassanti e rigeneranti a base di acqua di mare e non solo.



Novità della stagione anche l'ingresso di Fitomediterranea, brand sardo innovativo che utilizza ingredienti naturali per creare rituali e protocolli di trattamenti per viso e corpo.



Food

La cucina creativa, innovativa e ricca di sapori locali caratterizzerà i menù dei ristoranti della struttura: La Veranda, I Ginepri, Il Mediterraneo.



Pronto a ripartire anche il Su Tea Rooftop Restaurant, il ristorante gourmet sulla terrazza panoramica al terzo piano del Pullman Timi Ama Sardegna.



Garantite anche le misure anti-Covid a tutela degli ospiti. La struttura ha ottenuto la certificazione ‘AllSafe’, a garanzia dell’applicazione di protocolli di igiene e sicurezza tra i più rigorosi nel settore dell’ospitalità.