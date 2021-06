Lusso ‘all-inclusive’, i migliori resort secondo Travel and Leisure

12:33

Chi ha detto che il lusso non può andare di pari passo con l'all-inclusive? Esistono resort in luoghi straordinari che offrono pacchetti di facile fruibilità e sistemazioni in grado di accontentare gli ospiti più esigenti. Spesso sono un'ottima soluzione per gli honeymooners. Travel and Leisure ne ha individuati diciannove. Sono tutte mete extraeuropee e predilette dai turisti americani big spender.

Sono: Hurawalhi Island Resort; Maldive and Beyond Sandibe Okavango Safari Lodge, in Botswana; Isla Palenque, Boca Chica, Panama; The Singular Patagonia, Puerto Bories, Cile; Tongabezi Lodge, Simonga, Zambia; El Dorado Maroma, A Spa Resort by Karisma, Riviera Maya, Messico; Four Seasons Tented Camp Golden Triangle, Thailandia; Lizard Island, Great Barrier Reef, Australia; Bluefields Bay Villas, Jamaica; Twin Farms, Barnard, Vermont; Kokomo Private Island, Fiji; Sensei Lanai, A Four Seasons Resort, Hawaii; Pikaia Lodge, Galapagos; Birkenhead House, Hermanus, Sudafrica; BodyHoliday, St. Lucia; Miraval Arizona, Tuscon, Arizona; Jade Mountain, St. Lucia; Blackberry Farm, Walland, Tennessee. M. T.