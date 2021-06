VOIhotels lancia il nuovo brand luxury V Retreats

09:19

Alberghi di lusso in luoghi iconici e dalle mille sfaccettature, per vivere un’ospitalità autentica, innovativa e impeccabile. È questo l’obiettivo della nascita di V Retreats, il nuovo brand di hôtellerie di VOIhotels dedicato al segmento luxury del mercato italiano e internazionale.

Una collezione di hotel dedicata agli amanti dell’arte, della storia e della cultura made in Italy che VOIhotels lancia nel momento più delicato per il turismo mondiale, per continuare scommettere sull’Italia e sul suo potenziale attrattivo.



La collezione comprenderò 12 strutture che si uniranno al brand entro i prossimi 3 anni. Al momento debutta sul mercato con 4 strutture a Roma, Venezia e Taormina.



Nella capitale passa sotto le insegne del nuovo brand il Donna Camilla Savelli, gioiello seicentesco ed ex convento, progettato da Francesco Borromini. Due gli hotel a Taormina, il Mazzarò Sea Palace e l’Atlantis Bay, cinque stelle affacciati sulla Baia delle Sirene.

Il quarto hotel che si fregerà delle nuove insegne è di prossima apertura: si tratta del Ca’ di Dio, cinque stelle nel cuore di Venezia curato dall’architetto e designer internazionale Patricia Urquiola.



Situato sulla riva omonima, nella zona dell’Arsenale, nota come “Contemporary Art District”, l’hotel è fortemente connesso al tessuto della città. La struttura metterà a disposizione 66 camere, due ristoranti, una spa, oltre alle caratteristiche corti-giardino interne e due altane, tipiche terrazze veneziane, con vista sulla laguna e sui tetti della città.