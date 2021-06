Riapre Palazzo Fiuggi, benessere a 5 stelle. Investimento da 50 milioni

14:35

Una scommessa da quasi 50 milioni di euro suddivisi tra i 17 sborsati per rilevare all’asta Palazzo Fiuggi e i 32 spesi per la completa ristrutturazione e la rinascita agli antichi splendori. Sono questi i numeri che hanno portato alla riapertura dello storico complesso termale che oggi porta la firma di Lorenzo Giannuzzi, amministratore delegato e direttore generale del Forte Village, e di una newco di cui fanno parte gli stessi soci del Forte.

In un’intervista pubblicata dal Corriere della Sera di oggi il manager racconta come il progetto punti a creare una vera icona del turismo termale con un hotel a 5 stelle e una medical Spa di alto livello. La ristrutturazione ha portato alla creazione di 102 camere e suite, molte meno che in precedenza ma a favore dell’ampiezza delle stesse.



La strutturazione

“Ci sono tre aree – ha poi spiegato Giannuzzi -: la wellness, la medical spa e le terme romane con la piscina esterna del 1936. Ma di piscine ne abbiamo altre due”. Il progetto ha consentito poi di assumere 150 dipendenti, ma si conta di arrivare a quota 200. E dopo questo investimento Giannuzzi guarda già al futuro con l’acquisizione di un albergo in montagna oppure Maldive o Mar Rosso.