Green pass nei ristoranti degli alberghi, si temono cancellazioni

Le nuove norme sul green pass rischiano di generare incertezze che potrebbero avere ripercussioni sull’andamento delle prenotazioni negli alberghi. A lanciare l'allarme il presidente di Federalbeghi, Bernabò Bocca: “A fronte delle impreviste restrizioni che prevederebbero il controllo della certificazione verde nei ristoranti interni all’hotel anche per gli alloggiati - spiega - si teme che vi possano essere cancellazioni. Ricordiamo che gli albergatori hanno già posto in essere con la clientela contratti di mezze pensioni che nessuno vorrebbe assolutamente disattendere”.

L’albergo rimane comunque la scelta privilegiata, con il 25,2% delle preferenze. Seguono la casa di parenti o amici (23%), la casa di proprietà (13,8%) e a pari merito la casa in affitto e il b&b (11,1%).



La spesa media complessiva (comprensiva di viaggio, vitto, alloggio e divertimenti) stimata per tutto il periodo estivo si attesta sugli 876 euro a persona. Il giro d’affari è di 22,7 miliardi di euro. La vacanza principale costerà 833 euro a chi rimane in Italia e 1.425 euro a chi va all’estero.