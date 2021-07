Elior e la ristorazione in albergo, nasce la divisione Artusia

08:00

Fornire ai singoli hotel proposte di collaborazione e format ad hoc, sia dal punto di vista del design degli spazi che all’offerta food & beverage, per aiutare le strutture ad assicurare un’esperienza di alta qualità. È questo l’obiettivo di Artusia, la nuova divisione di Elior dedicata a offrire servizi in partnership per la ristorazione nell’hotellerie.

“La ristorazione - sottolinea Rosario Ambrosino, amministratore delegato di Elior - diventerà sempre più importante nel guidare le scelte dei clienti e sarà cruciale mettere a disposizione delle strutture alberghiere competenze professionali specifiche in grado di rispondere alla nuova domanda” .



Il target di strutture

La tipologia di hotel in target per la divisione Artusia è principalmente rappresentata dagli alberghi 4 stelle business e dai resort 4 stelle, dove la componente di servizio food & beverage è un elemento fondamentale dell’offerta lungo tutta la giornata. Un ulteriore segmento di interesse è rappresentato dagli hotel 2 e 3 stelle indipendenti.



“Il nostro obiettivo - aggiunge Ambrosino - è diventare veri e propri partner dei nostri clienti del settore hotel, mettendo a loro disposizione la nostra specializzazione nel food & beverage, l’orientamento all’innovazione continua e la capacità di assicurare efficienza e sostenibilità alle operations. Tutto questo coniungato con un approccio tailor made in grado di creare progetti di ristorazione su misura”.



Artusia ha già all’attivo alcune collaborazioni pilota con strutture ricettive di alto livello sia nel segmento del turismo d’affari, come il Tocq a Milano, albergo 4 stelle business e lifestyle, che per il tempo libero come il Marina di Scarlino Resort ed altri hotel 5 stelle.

L’obiettivo di Elior è raggiungere tra le 50 e 60 strutture gestite in 5 anni.