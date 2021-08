Sandals, soggiorni gratuiti agli atleti medagliati alle Olimpiadi di Tokyo

10:27

Sandals Resorts International regalerà soggiorni gratuiti agli atleti medagliati alle Olimpiadi di Tokyo 2020 residenti nelle isole caraibiche in cui opera. L’annuncio è arrivato nei giorni scorsi dal presidente esecutivo del gruppo alberghiero Adam Stewart.

Gli atleti, riporta Travel Weekly, riceveranno un pacchetto 'no-limit on nights stay' da utilizzare in uno dei resort caraibici del gruppo per pernottare nelle camere più lussuose. Il pacchetto includerà anche trasferimenti in BMW dalla casa di residenza verso la struttura scelta.



Agli atleti non medagliati, ma che comunque hanno rappresentato i Caraibi, il gruppo regalerà quattro notti in un resort Sandals sull'isola natale. Solo il contingente di St. Vincent dovrà soggiornare nel resort Sandals di St. Lucia, poiché le spiagge di St. Vincent non sono ancora aperte.



"Ci vuole una grande quantità di sacrificio, duro lavoro, dedizione e coerenza anche per arrivare alle Olimpiadi - ha dichiarato Stewart -. I nostri atleti caraibici hanno mostrato ammirevole grinta, tenacia e spirito combattivo e, in quanto marchio caraibico, interamente impegnato nello sviluppo della regione, siamo oltremodo orgogliosi di ogni singolo atleta".