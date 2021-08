08:01

“Cinque stelle non ci basta. Proponiamo un modo nuovo di celebrare i sentimenti di due amanti: farli sentire liberi. Liberi di scegliere tra modi diversi di vivere il viaggio, liberi da formalismi con il massimo della qualità, perché ogni coppia è diversa e speciale”. Con queste parole Elena Muntoni, brand manager di Delphina, spiega le ultime novità pensate per includere la Sardegna tra le mete internazionali più desiderate per i viaggi di nozze e anniversari e incluse nel catalogo Liberi, che dal prossimo anno verrà distribuito anche all’estero, oltre che alle agenzie di viaggi italiane.

Il programma

Si tratta di una selezione di esclusive esperienze à la carte per viaggi personalizzati di sposi, coppie di fatto e anniversari, incluse le family moon, i viaggi di nozze con bambini e servizi dedicati anche ai più piccoli. Proposte fatte su misura per ogni singola coppia, con un ricco calendario di attività che punta ad un’immersione totale nel Nord Sardegna.



“Abbiamo creato un programma molto intenso di attività esclusive per ogni singola coppia – conclude la manager -, come voli panoramici in elicottero dall’aeroporto all’hotel, imbarcazioni private solo per due, guide in esclusiva per escursioni via mare e via terra e persino un autista privato per il divertimento in Costa Smeralda fino a notte fonda”.