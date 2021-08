Il Ca’ di Dio di VoiHotels a Venezia mette all’asta la prima notte

12:52

Un pre opening molto particolare quello lanciato da Ca’ di Dio, l’hotel 5 stelle lusso veneziano di VoiHotels che fa parte della collezione VRetreats.

Previsto in apertura il prossimo 27 agosto, l’albergo ha infatti lanciato fra il 10 e il 16 agosto un’asta online con la tecnologia NFT: il vincitore trascorrerà la notte di domani, 19 agosto, nella suite Altana, la stanza premium dell’hotel, avendo l’intera struttura tutta per sé.



Oltre al soggiorno, per il vincitore dell’asta sono compresi un trasfer privato in barca per raggiungere l’hotel e la cena sulla terrazza dell’albergo.



L’asta, che si è conclusa il 16 agosto, ha avuto successo: il vincitore, di cui si ignorano le generalità, si è aggiudicato le chiavi dell’intero albergo per una notte al prezzo di 1 ETH, circa 2.800 euro.