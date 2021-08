Apre il Kimpton St Honoré Paris, capolavoro art déco nei magazzini Samaritaine

14:25

È una settimana di grandi aperture per il mondo alberghiero. Lunedì 23 a Parigi ha visto ufficialmente la luce il Kimpton St Honoré Paris di casa IHG, il primo albergo a marchio Kimpton in Francia che si è già conquistato il trono di capolavoro dell’art déco.

Realizzato all’interno dell’ex grande magazzino Samaritaine, in un edificio Art Noveau del 1900, il progetto è stato curato dall'architetto e designer d'interni francese Charles Zana e mette a disposizione 123 camere e 26 suite ispirate agli appartamenti parigini con balconi, finestre dal pavimento al soffitto e opere d'arte.

La suggestiva scala originale dell'edificio e l'ascensore in legno sono stati restaurati come caratteristiche distintive dell'hotel.



La struttura mette a disposizione al piano terra il Montecito Restaurant & Bar con interni di Humbert & Poyet e il bar Sequoia al decimo piano dell'hotel, che offre una vista a 360° sui tetti di Parigi e sui suoi monumenti emblematici come la Torre Eiffel e l'Opéra Garnier.



Per concedersi un momento di relax e benessere, l'hotel dispone di una piscina interna riscaldata, un centro fitness all'avanguardia e una spa gestita dal marchio francese Codage che comprende due sale per trattamenti.



Kimpton St Honoré Paris ha stretto una partnership con un negozio di biciclette specializzato a conduzione familiare, La Roue Libre, a pochi passi dall'hotel, per avere biciclette in affitto per gli ospiti. L'hotel ha anche collaborato con l'azienda di lusso per cani Bonne & Filou per fornire a tutti gli ospiti a quattro zampe dei Dog Macarons all'arrivo, in linea con la rinomata politica di Kimpton per gli animali domestici in tutti i suoi hotel in tutto il mondo.