Langhe, Monferrato e Roero: investimento da 50 milioni per nuove strutture lusso

13:33

Investimenti per 50 milioni di euro per sviluppare il settore dell’accoglienza turistica sulle colline di Langhe Monferrato Roero, nell’ottica di arricchire l’offerta di alta gamma. Le nuove strutture di ospitalità e ristorazione verranno realizzate nei prossimi anni, su iniziativa di un gruppo di imprenditori intenzionati a impegnare risorse nel segmento lusso e che potranno utilizzare il Contratto di Sviluppo Invitalia, si legge su Hotelmag, strumento che garantisce un contributo a fondo perduto del 20% dell’investimento affrontato.

“Questo progetto è una bella scommessa che nasce dal territorio – ha sottolineato Mauro Carbone, direttore dell’Atl Langhe Monferrato Roero -. È entusiasmante quando anche da altri settori economici arrivano risorse destinate a investimenti nel turismo, poiché significa che c’è un’appetibilità, e, in un momento come questo, è un fatto che alimenta le speranze per una completa ripartenza”.



“Per poter accedere al fondo perduto di Invitalia – ha invece precisato il direttore dell’Associazione commercianti albesi, Fabrizio Pace -, il ministero dello Sviluppo economico richiedeva investimenti minimi per complessivi 20 milioni di euro, e questo importo è stato superato, a indicare la vitalità di un settore, come quello del turismo, che non ha eguali”.