Beachcomber Resorts & Hotels sponsor della Digital edition di TTG Italia del 6 settembre

16:21

Beachcomber Resorts & Hotels è in prima linea nella ripartenza all’insegna della totale sicurezza e serenità del soggiorno.

Il Gruppo, che è lo sponsor dell’edizione Digital di TTG Italia del 6 settembre, guarda con ottimismo ai prossimi mesi.

E per incentivare le penotazioni, propone particolari offerte su tutti i soggiorni a partire dal 1 ottobre, che prevedono fra l’altro la clausola ‘zero penali’ in caso di cancellazioni dei soggiorni a Mauritius.



La ripartenza di tutte le strutture, avviata dopo una fase di ripresa 'soft' avverrà dal 1 ottobre nel segno della qualità. Nei mesi di chiusura infatti il Gruppo ha lavorato per migliorare ancora di più il livello di ospitalità. Lavori di restyling - in particolare allo Shandrani Beachcomber Resort & Spa, che ha completamente rinnovato il suo concept e al Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa con il rifacimento di tutti i bagni – e upgrading delle proposte food, delle attività sportive, di intrattenimento, di experience, dei servizi per le famiglie e implementazione delle attività eco-friendly nei singoli hotel - sono stati l’obiettivo che ha visto impegnato lo staff in vista della ripartenza.