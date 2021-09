Autograph Colletion, new entry in Grecia: apre il Domes of Corfu

21:00

Un nuovo indirizzo in Grecia per Autograph Collection. Il porfolio di hotel indipendenti di Marriott Bonvoy si arricchisce con il Domes of Corfu, Autograph Collection.

Situato sulle rive del Mar Ionio, sulla spiaggia di Glyfada – a venti minuti dall’aeroporto - l’hotel è stato progettato secondo un sistema di volte, archi e cupole; e dispone di 233 camere e suite, ognuna con il proprio patio privato o veranda attraverso la quale si scorgono giardini con profumati di alberi di jacaranda blu. Il design degli interni è caratterizzato dall'utilizzo di materiali naturali recuperati sul territorio e le tonalità richiamano quelle della pietra.



La struttura si propone di offrire un’esperienza esclusiva e bohémienne, con una proposta culinaria di primo livello, spazi dedicati al benessere e avventure per la famiglia.



“Siamo entusiasti di espandere la nostra offerta di hotel unici in Grecia e di far debuttare Autograph Collection sulla paradisiaca isola di Corfù – commenta in una nota Jennifer Connell, vice presidente e global brand leader, Autograph Collection -. La Grecia è una delle destinazioni turistiche più popolari al mondo, e siamo sicuri che la combinazione della bellezza naturale di Corfù con la passione di Autograph Collection Hotels per il design, renderà Domes of Corfu uno dei principali resort leisure del Paese”.



I servizi

L’offerta food & beverage comprende quattro concetti di ristorazione d'autore e quattro bar, dove poter gustare la cucina locale biologica e piatti internazionali. Il ristorante principale, ‘Agora’, serve piatti tradizionali mediterranei; ‘Frourio’ offre piatti fusion italo-greci; ‘Psarotaverva’ è pensato per chi desidera portate a base di pesce fresco. ‘Core Spianada’ è invece una rivisitazione moderna dell’agorà: lo spazio, con pop-up store, street food e opere d’arte, è pensato per la socializzazione e l’organizzazione di eventi.



Tra gli altri serivizi la Soma Spa, la possibilità dedicarsi ad attività creative, al trekking nei siti di interesse storico e archeologico o ai tour in barca. Per i più piccoli c’è poi il KiEPOS Kids Club, un’oasi per i bambini tra i 4 mesi e i 12 anni, con personale qualificato multilingue e preparato secondo gli standard britannici Ofsted. Intrattenimento ad hoc e sport acquatici compongono invece l’offerta per gli adolescenti.