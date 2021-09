Nasce il corso di formazione in Welcoming design

13:24

Dalla partnership tra Uno – Milano Università dell’Ospitalità e il Poli.design del Politecnico di Milano, nasce il corso di alta formazione in ‘Welcoming design’.

Come racconta Hotelmag Si tratta di una delle nuove professioni che vanno ad accrescere le opportunità di lavoro sul mercato dell’accoglienza, con lo scopo di valorizzare sempre più l’ospitalità made in Italy. Personalizzazione e cura dell’ospite si integrano in una logica di ‘design thinking’.



“Il nuovo corso in Welcoming design risponde a un’esigenza specifica nei confronti delle necessità dell’ospite – ha spiegato Stefano Scaroni, fondatore di Uno -. Si dà grande importanza alle relazioni combinando soft e hard skill, con l’intenzione di formare junior manager che siano attenti non solo agli aspetti tecnici ma anche a quelli più ampiamente culturali”.