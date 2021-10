Napoli, l’ex sede della Banca di Roma diventa un hotel extralusso

17:01

Un nuovo indirizzo extralusso a Napoli. Sono iniziati i lavori per convertire l’ex sede della Banca di Roma, in piazza Municipio, in un albergo di alta gamma.

Il progetto, anticipa fanpage.it, prevede la realizzazione di un grande luxury hotel con terrazza panoramica sul Golfo di Napoli, ristorante e spa.



La nuova struttura si andrà così ad aggiungere all’attuale offerta upper level della città che include, tra gli altri, il Grand Hotel Vesuvio sul Lungomare, il Romeo, il Parker’s e il Britannique.