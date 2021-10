Its Academy, l'alta formazione per il turismo sale di livello

13:30

Il turismo professionale entra in una nuova dimensione e mira all’alta specializzazione post-diploma. È iniziata l’era delle Its Academy. Con la riforma avviata alla Camera lo scorso luglio, si legge su Hotelmag, la rete degli Istituti tecnici superiori ad alta specializzazione cambia nome e ottiene una spinta a livello di investimenti pubblici grazie al Pnrr. Il governo ha, infatti, previsto a bilancio un miliardo di euro per i prossimi 5 anni, con 68 milioni già stanziati per il 2021 e altri 48 nel 2022.



