Apre il C Mauritius: il boutique hotel che fa tornare gli adulti bambini

08:00

Apre il nuovo C Mauritius, primo resort a marchio C Resorts, sister brand lifestyle di Constance Hotels & Resorts.

La struttura – un boutique hotel 4 stelle superior – sorge sulla costa est dell’isola di Mauritius, a Palmar, ed è pronto ad accogliere i viaggiatori completamente vaccinati con le sue 116 eleganti camere, arredate con tocchi di design contemporaneo e pezzi di artigianato locale, e suddivise tra 52 camere Prestige e 64 Deluxe.



Gli altri servizi

Non mancano 3 piscine, 4 ristoranti, una cantina con vini biologici, una Spa e numerose attività indoor e outdoor: dal padel al beach volley, dal kayak allo stand up paddle, dallo snorkeling al kitesurf.



Un parco giochi

L’hotel si propone di essere un “parco giochi” per adulti, capace di liberare il fanciullo interiore dei propri ospiti e si distingue, inoltre, per le sue 12 ‘Cignatures’ esperienziali, pensate per risvegliare lo spirito curioso e giocoso.



Sul fronte dell’intrattenimento, la struttura offre brunch & chill ogni domenica, barbecue party, lezioni di cocktail, buffet a tema, iniziazione al kitesurf, lezioni di yoga e degustazioni di vini biologici.