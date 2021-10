NH Hotel Group firma a Copenaghen il suo primo cinque stelle danese

16:24

Un totale di 394 tra camere e suite, 2 ristoranti, un bar, un’area lounge, 7 sale meeting modulabili con una capienza fino a 252 persone. Sono alcune delle cifre di NH Collection Copenaghen, il primo cinque stelle di NH Hotel Group in Danimarca e uno dei pochi hotel di lusso della città.

Sorge in un edificio storico e sostenibile nel cuore del pittoresco quartiere di Christianshavn e la facciata dell'edificio è stata completamente rinnovata e riqualificata da ATP Ejendomme, Arkitema Architects e Henning Larsen Architects rispettando il progetto originale del 1962 dell'architetto Palle Suenson, caratterizzato da forme pulite e linee rette.



Parola chiave sostenibilità

L’attenzione alla sostenibilità è dimostrata dal controllo intelligente della luce e dalla climatizzazione interna, ma anche dall’utilizzo delle pietre della facciata, che sono il risultato della fusione dei materiali della demolizione interna modellati successivamente in nuove pietre nel rispetto dell’aspetto originario. Il tetto verde è in sedum e per raffreddare l'edificio si impiega acqua di mare.



La struttura è un ex edificio amministrativo del cantiere navale B&W e alla sua storia marittima si ispira la grande opera dell’ingresso, in legno e ottone, dell'artista danese Anna Bak. Gli interni sono stati progettati dallo studio di design svedese Krook & Tjader e le rifiniture sono firmate dallo studio di architettura e interni spagnolo TBC che ha progettato gli interni per molti altri hotel NH Collection, come NH Collection München Bavaria e NH Collection Amsterdam Flower Market.