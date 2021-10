The Emerald Collection raddoppia alle Maldive con il Faarufushi Resort

12:42

The Emerald Collection fa il bis alle Maldive. Dal primo maggio 2022 sarà infatti operativo il secondo resort Emerald sull’arcipelago, quello che si preannuncia già uno degli indirizzi più esclusivi dell’ospitalità maldiviana: l’Emerald Faarufushi Resort & Spa.

Un investimento di sei milioni per l’upgrading e un’offerta di 80 ville, 4 ristoranti e poi ancora l’Emerald Spa e il Dolphin Kids Club, per citare solo alcuni dei servizi a disposizione della clientela. “Dato il grande successo ottenuto dalla nostra prima struttura, l’Emerald Maldives Resort & Spa - spiega Ermenegildo Scarapicchia, ceo di The Emerald Collection - abbiamo replicato nel nuovo resort servizi quali, ad esempio, il f&b, con oltre 200 etichette di vini pregiati e quattro ristoranti di cucina internazionale: uno asiatico, uno mediterraneo, il beach grill e il main restaurant con proposte che spaziano dalla cucina mediterranea all’asiatica, dell’indiana alla russa”.



La Deluxe All-Inclusive

Replicata anche la formula Deluxe All-Inclusive, che comprende nella tariffa del soggiorno innumerevoli attività sportive e di terra e la proposta enogastronomica. Tariffe, che, spiega Scarapicchia, saranno di lancio nel 2022 e poi saranno mantenute in linea con quelle dell’altro resort “nonostante la qualità dei servizi sia addirittura superiore a quella dell’Emerald Maldives”.



Emerald Faarufushi Resort & Spa si trova su un’isola di sette ettari nell’atollo di Raa ed è circondato da un laguna privata di 100 ettari con barriera corallina, “in un punto eccezionale per lo snorkelling e con una delle spiagge più belle di tutto l’arcipelago”.



Trentanove delle ville sono sull’acqua, più altre tre – le Superior Water Villa with Pool – di 227 mq l’una. A queste si aggiungono 27 ville sulla spiaggia di cui 10 con piscina privata, più 10 Family Beach Villa with Pool e una Presidential Beach Villa di 331 mq. “Coppie e anche famiglie i target di riferimento – conclude Scarapicchia – per un resort Italian Style che intende proporsi come la punta di diamante dell’ospitalità di lusso alle Maldive”.

Stefania Galvan