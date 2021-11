The Unbound Collection by Hyatt debutta in Italia con IL Tornabuoni a Firenze

17:26

Ha aperto nel cuore di Firenze IL Tornabuoni, hotel lifestyle di lusso di AG Group sito in Via Tornabuoni, una novità importante che segna il debutto in Italia del marchio The Unbound Collection by Hyatt.

Il prestigioso 5 stelle, ospitato nello storico Palazzo Minerbetti, offre al suo interno un’atmosfera in perfetto stile Rinascimentale: ad accogliere la clientela, nei 5 piani dedicati all’ospitalità, 62 camere e suite finemente arredate, un centro fitness nonché di diversi punti di ristoro (Lucie, la Terrazza delle Farfalle e La Cave).



“IL Tornabuoni è davvero una struttura mozzafiato e non vediamo l'ora di offrire agli ospiti dallo spirito indipendente un’esperienza sofisticata ma senza script. Firenze sa custodire e conservare lo spirito della sua ricchezza artistica e culturale”, ha dichiarato Andrea Girolami Presidente e ceo di AG Group per l’hotel IL Tornabuoni. L.F.