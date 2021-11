Royal Palace Luxury Suites, nel cuore di Torino un hotel ricco di charme

08:47

La famiglia Butatti, già proprietaria del Grand Hotel Sitea, inaugura nel cuore di Torino il nuovo Royal Palace Luxury Suites. Si tratta di una lussuosa struttura ospitata al primo piano nobile del Palazzo Luserna Rorengo di Rorà già Piossasco di Rivalba, un luogo storico e unico vincolato dalla Soprintendenza delle Belle Arti.

Al suo interno, in una cornice da sogno, solo 6 suites finemente arredate con grande cura dei dettagli dove, a coccolare gli ospiti e a trasformare il soggiorno in un’esperienza memorabile, servizi esclusivi e personalizzati come un maggiordomo dedicato, room service curato dal bistrot Carlo & Camillo e show-cooking (su prenotazione) firmato dallo chef stellato Fabrizio Tesse. A completare l’offerta una piccola Spa con sauna, doccia emozionale e bagno turco. L.F.