Marriott: 30 aperture all’insegna del lusso nel corso del 2022

08:47

Sarà all’insegna del lusso e coinvolgerà tutti i brand in portfolio l’espansione per il 2022 di Marriott International, che ha in programma l’apertura di 30 nuove strutture nel corso dell’anno. "Dalle destinazioni più desiderabili del mondo alle gemme da scoprire, cerchiamo di creare esperienze che ispirino un ritrovato senso di benessere e gioia personale", ha sottolineato Chris Gabaldon, senior vice president, Luxury Brands, Marriott International.

Da Ritz Carlton a St. Regis, dai W Hotels al brand Edition, Da The Luxury Collection a JW Marriott le aperture copriranno i vari angoli del pianeta, Italia compresa: nella Penisola è infatti in arrivo il brand Edition a Roma.