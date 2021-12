COMO Hotels and Resorts apre una nuova isola alle Fiji: COMO Laucala Island

11:42

Debutta domani COMO Laucala Island, una nuova isola privata alle Fiji firmata COMO Hotels and Resorts. L’isola/resort mette a disposizione tutto il fascino naturale del mare e della foresta pluviale, con 25 residenze, ognuna con il proprio maggiordomo privato COMO, disposte su spiagge private, affacciate su lagune, in cima a colline e montagne.

Le residenze sono situate sulla costa settentrionale dell'isola e sono di dimensioni comprese tra 3.000 e 4.000 metri quadri, tutte con piscine private.



L’isola dispone di una sua pista di atterraggio accessibile da un charter aereo privato di 45 minuti dall'aeroporto internazionale di Nadi.



Tante sono le attività disponibili. Con una prima assoluta per COMO, Laucala Island dispone di un campo da golf tropicale a 18 buche progettato da David McLay Kidd, una vasta gamma di attività sia su terra sia in acqua, una flotta di moto d'acqua, barche a vela e pesca sportiva, nonché barche per immersioni. Il resort offre anche equitazione, mountain bike, escursioni nella natura e tennis.



COMO Shambhala Retreat, il centro benessere dell'isola, è l'incarnazione della filosofia COMO per una vita olistica e sana. Gli ospiti possono fare lezioni di fitness e yoga e i trattamenti utilizzano i prodotti esclusivi di COMO Shambhala, nonché le erbe, le spezie, i fiori e i frutti dell'isola.



Per ridurre al minimo il suo impatto sull'ambiente e in linea con la filosofia del farm to table di COMO, i cinque punti ristoro dell'isola ricevono prodotti freschi dalla fattoria di 240 acri del resort. Le forniture di pesce fresco provengono esclusivamente da pescatori locali, contribuendo all'impegno dell'isola per la sostenibilità.