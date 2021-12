Firenze, il Brunelleschi Hotel entra nella rete Traveller Made

12:35

Il Brunelleschi Hotel, storico albergo sito nel cuore di Firenze, entra come nuovo partner nel circuito di Traveller Made®, network che riunisce professionisti in grado di progettare viaggi ed esperienze tailor made per i viaggiatori alla ricerca di esperienze diverse e originali.

Il prestigioso riconoscimento premia l'affidabilità e l'eccellenza della struttura fiorentina nell'offrire alla clientela, con le sue suite con vista panoramica, il ristorante gourmet insignito di 2 stelle Michelin (Santa Elisabetta) e la torre bizantina più antica di Firenze, un'ospitalità di lusso e un servizio curato nei minimi dettagli.



"L'eccezionale dedizione dei consulenti di Traveller Made® verso i loro clienti ben si sposa con il nostro concetto di ospitalità e di servizio curato nel dettaglio e personalizzato. Siamo desiderosi, ora che siamo entrati nel circuito di Traveller Made®, di offrire ai loro clienti dei servizi esclusivi e delle esperienze uniche che possano superare le loro aspettative", ha dichiarato il general manager Stefano Lodi. L.F.